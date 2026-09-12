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Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

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Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Adana'nın Karataş ilçesinde iki girişimci kardeş tarafından kurulan modern serada yetiştirilen ahududular; Çin, Japonya ve Güney Kore gibi dünyanın en zorlu Uzak Doğu pazarlarına gururla ihraç ediliyor. Devlet desteğiyle hayata geçirilen bu yenilikçi projede ürünler yalnızca taze olarak değil, aynı zamanda şoklanmış dondurulmuş formda ve toz haline getirilerek sanayi ile sporcu gıdası sektörlerine sunuluyor. İlk 9 aylık periyotta yakalanan 10 tonluk ihracat başarısının ardından girişimciler, topraksız tarım yatırımlarıyla birlikte yıllık 40 tonluk devasa bir üretime ulaşmayı hedefliyor.

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Foto - Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Adana'nın Karataş ilçesinde yazılım mühendisi Samed Çiner ve ziraat mühendisi ağabeyi Yasin Çiner tarafından kurulan 31 dönümlük modern serada yetiştirilen ahududular, Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına ihraç ediliyor.

#2
Foto - Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Ziraat Bankası'ndan sağlanan devlet desteğiyle hayata geçirilen projede, ürünler taze tüketimin yanı sıra şoklanmış dondurulmuş formda ve toz haline getirilerek sanayi ile sporcu gıdası pazarında değerlendiriliyor.

#3
Foto - Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Üretim süreçlerinde emektar kadınların istihdam edildiğini belirten girişimciler, ilk 9 aylık periyotta yaklaşık 10 tonluk ihracat başarısına imza attıklarını açıkladı.

#4
Foto - Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Topraksız tarım sistemine geçiş yaparak kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini belirten ziraat mühendisi Yasin Çiner, dünyanın en zorlu pazarları arasında yer alan Uzak Doğu'da güçlü bir konuma ulaştıklarını ve yıllık 30-40 tonluk üretim hedeflediklerini bildirdi.

#5
Foto - Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

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