Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi

Adana'nın Karataş ilçesinde iki girişimci kardeş tarafından kurulan modern serada yetiştirilen ahududular; Çin, Japonya ve Güney Kore gibi dünyanın en zorlu Uzak Doğu pazarlarına gururla ihraç ediliyor. Devlet desteğiyle hayata geçirilen bu yenilikçi projede ürünler yalnızca taze olarak değil, aynı zamanda şoklanmış dondurulmuş formda ve toz haline getirilerek sanayi ile sporcu gıdası sektörlerine sunuluyor. İlk 9 aylık periyotta yakalanan 10 tonluk ihracat başarısının ardından girişimciler, topraksız tarım yatırımlarıyla birlikte yıllık 40 tonluk devasa bir üretime ulaşmayı hedefliyor.