"Türkiye'nin tutumunu değiştirmek için herşeyi yaparız"

Münübe Yılmaz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunan basın ajansı Kathimerini'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin tutumlarını değiştirmek için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Yunanistan’ın AB'ye katılımının 40. yıl dönümü kutlamaları için Atina’ya giden Michel,"Ankara’nın niyetleri konusunda ihtiyatlı davrandığını" belirtirken, AB’nin Türk makamlarına, AB üyesi 27 ülkeyle birlikte yakın işbirliği içinde hazırlanan ortak bir tutum sergilediğini kaydetti. Michel “Açık bir mesaj gönderdik: Daha olumlu bir gündeme hazırız ama ruh halimiz şartlı, orantılı ve tersine çevrilebilir” derken, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunun özellikle Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve insan hakları konusundaki adımlarına bağlı olduğunu dile getirdi. Nisan başından beri Türk politikasının doğru yönde ilerleyip ilerlemediğine dair düşünceleri sorulan Michel, bu değerlendirmeyi Haziran sonundan önce yapmanın doğru olmadığını kaydederken, “Türkiye'den geçmişte doğru yönde bir kez, sonra yanlış yönde iki kez adım gördük" dedi. Türkiye'nin NATO üyesi bir komşu ülke olduğunu söyleyen Michel, "Ankara'nın geçmişte Libya, Suriye ve Kafkasya gibi yerlerdeki politikalarının Avrupa'nın çıkarına uygun olmadığını" söyledi.