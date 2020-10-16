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Gündem Türkiye'nin testi ABD'yi telaşlandırdı! Pentagon'dan S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye'nin testi ABD'yi telaşlandırdı! Pentagon'dan S-400 açıklaması

Türkiye'nin bugün Sinop'ta test atışı yaptığı S-400 sistemleriyle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:28:00 -
Türkiye'nin testi ABD'yi telaşlandırdı! Pentagon'dan S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." açıklamasında bulundu.

ABD'den S-400 kınaması

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, Pentagon'un söz konusu teste ilişkin haberlerden haberdar olduğunu belirterek, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sisteminin, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıklıkla ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Türkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor." yorumunda bulundu.

Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını aktararak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Eren

Emre la seni çok aradık. Füzenin üstüne oturman için. Hangi deliktesin it????
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bakmak duruma

demekki doğru yoldayız ::)amerika rusya yada israil türkiyey bir konu hakkında bağırıyorsa doğruyoldayız devamm türkiye sırada nükler silah yapmak lazım
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