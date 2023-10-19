Türkiye'nin teklifine Rusya'dan ilk açıklama: Hazırız!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ederek mevkidaşı Choe Son Hui ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lavrov'un, 'ülkesinin Ukrayna'daki savaşına destek verdiği için Kuzey Kore'ye teşekkür ettiği ve Moskova'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a tam destek ve dayanışma sözü verdiği' belirtildi. Lavrovu'un, Kuzey Kore ile işbirliğine önem veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang ziyaretine zemin hazırlamak amacıyla iki günlüğüne bu ülkeye gittiği öngörülüyor. Kuzey Kore devlet medyası, Lavrov'un ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi açısından "önemli bir vesile" olacağını yazdı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde ise Lavrov'un İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik değerlendirmeleri yer aldı. Lavrov 'Gerilimin azalmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde temaslar olacak' dedi.

'TÜRK DOSTLARIMIZDAN DUYMAK İSTERİZ'

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin bölgedeki çatışmada garantör ülke rolünü üstlenebileceğini kaydeden Lavrov konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



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'Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz. Bana öyle geliyor ki Türkiye’nin inisiyatifi böyle bir dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız'

'HER ŞEYİ İRAN'A YÜKLEMEK OLDUKÇA KIŞKIRTICI'

Öte yandan Gazze'deki çatışmaların bölgesel bir tehlike sunduğunu hatırlatan Lavrov, 'Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça kışkırtıcı buluyoruz. İran yönetiminin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum. İran, bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor' ifadelerini kullandı.