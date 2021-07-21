Türkiye’nin teklifi masada dururken Rusya’dan flaş adım! Bölgeye takviye güç gönderme kararı aldılar
Afganistan'dan artan çatışma ortamı nedeniyle Rusya, Afganistan ile sınırı olan Tacikistan’daki üssüne takviye güç gönderme kararı aldı.
Rusya’nın, Afganistan ile sınırı olan Tacikistan’daki üssüne takviye güç olarak yeni piyade araçları göndereceği belirtildi.
Rusya’nın Merkez Askeri Bölge’sinin Komutanı Aleksandr Lapin, bu ay içinde Tacikistan’a 17 yeni BMP-2 piyade aracı göndereceklerini belirtti. Lapin, söz konusu takviye ile üsteki birliklerin muharip gücünün ‘önemli ölçüde artacağını’ kaydetti.
Rusya’nın Tacikistan’a takviye güç gönderme kararı, ABD’nin 20 senenin ardından çekilmesiyle, Taliban’ın Afganistan’da geniş toprakları kontrolü altına almasını izliyor.
Rusya dün de, gelecek ay başlatılacak bir tatbikat öncesinde bir dizi tankını Tacikistan’ın Afganistan sınırına konuşlandırmıştı.
Rusya'nın söz konusu hamlesi Afganistan adımı olarak yorumlanıyor. Öte yandan Türkiye'nin Kabil Havaalanını koruma teklifi masada duruyor.
Taliban'dan Türkiye açıklaması
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, özellikle Müslüman ülkelerden destek istediklerini, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini söyledi.
Kaynak: Sputnik