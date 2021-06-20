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Dünya Türkiye'nin teklif yaptığı ülkenin liderinden Taliban açıklaması
Dünya

Türkiye'nin teklif yaptığı ülkenin liderinden Taliban açıklaması

Afganistan'da Kabil yönetimi lideri Eşref Gani, bölgedeki çatışma ortamından Taliban'ı sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 15:22:00 -
Türkiye'nin teklif yaptığı ülkenin liderinden Taliban açıklaması

Kabil yönetimi lideri Eşref Gani, Afganistan'daki savaşı Taliban'ın başlattığını, sorumlusunun da kendileri olduğunu söyledi.

Başkent Kabil'de katıldığı bir törende konuşan Gani, Kabil yönetiminin ülkede barışı sağlamak amacıyla bir plan hazırladığını ancak bunun Taliban tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Gani, Afganistan'da devam eden savaşta Taliban'ı kasıtlı olarak insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

Dünya kamuoyunu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağıran Gani, Afganistan'daki savaşı Taliban'ın başlattığını ve sorumlusunun da kendileri olduğunu ifade etti.

Gani, "Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir." dedi.

Afganistan'da son iki ay içinde 20'den fazla ilçe merkezi Taliban tarafından ele geçirildi. Afganistan'da bir taraftan çatışmalar devam ederken, ABD'nin çekilme süreci de sürüyor.

Öte yandan Taliban ile Kabil yönetimi temsilcileri arasında yapılan Afganlar arası görüşmeler de geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlamıştı.

Ayrıca Türkiye, Kabil'deki havalaanının korunması konusunda Afganistan'a sürpriz bir teklifte bulunmuştu.

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