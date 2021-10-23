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Kadın - Aile Türkiye’nin tek doğal kozmetik üreticisi kooperatifi
Kadın - Aile

Türkiye’nin tek doğal kozmetik üreticisi kooperatifi

Yöresel Ürünler Fuarı'nda(YÖREX) Türkiye'nin tek doğal kozmetik üreticisi konumundaki ALFA Kadın Kooperatifi de yer aldı. Antalya merkezli kooperatifin cilt ve yüz serisi olmak üzere ürettiği 16 çeşit ürün ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:10:00 - 2021-10-23 15:13:46
Türkiye’nin tek doğal kozmetik üreticisi kooperatifi

Yöresel Ürünler Fuarı'nda(YÖREX) Türkiye'nin tek doğal kozmetik üreticisi konumundaki ALFA Kadın Kooperatifi de yer aldı. Antalya merkezli kooperatifin cilt ve yüz serisi olmak üzere ürettiği 16 çeşit ürün ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)desteğiyle, Antalya Ticaret Borsasınca(ATB) düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX) bu yıl 11. kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' temasıyla ANFAŞ'taki fuara, Antalyalı girişimci kadınların kurmuş olduğu ALFA Kadın Kooperatifi de katıldı.

Kooperatif Başkanı Fatma Bereket, Antalya merkezli ALFA Kadın Kooperatifi’nin Türkiye’nin tek doğal kozmetik üreticisi kooperatifi olduklarını bildirdi.

Ürünlerinin içinde, alkol paraben, parafin ve vazelin gibi maddeler kullanmadıklarının altını çizen Bereket, “ Tamamen bitkisel doğal yağlardan üretim yapıyoruz. Kooperatifimizde şuan 10 kadın çalışıyor. Bünyemizde eczacılar, kimyager, doğal yağ üreticileri gibi arkadaşlarımız var. Cildimiz vücudumuz en büyük organı ve ona çok iyi bakmamız gerekiyor” dedi.

Bu kapsamda cildi korumak için doğal bir yola girdiklerini dile getiren Fatma Bereket, “Ürünlerimizden herkes memnun kalıyor. Şuan cilt ve yüz serisi olmak üzere 16 çeşit ürünümüz var. Markamızı oluşturduk yhi kozmetik. Ürünlerimizin içinde leke kremleri, ayak bakım kürleri, saç bakım, kaş kirpik, tırnak serumları mevcut. Akne sivilce kremleri de var. Doğal yağlardan sabun ve rujumuz dahi var. Kuru parfümlerimiz mevcut. Doğal üretebileceğimiz bütün kozmetik ürünleri üretebiliyoruz” diye konuştu.

Bereket, ürünlerin hepsini annelerin çocukların da dahi gönül rahatlığıyla kullanabileceğine dikkat çekti.

Bir gıda fuarına katılmak için ilk başta korktuklarını ifade eden Fatma Bereket, "Sonuçta gıda ağırlıklı bir fuardı. Bize ilgi olur mu diye düşünmüştük. Beklediğimizden fazla ilgi gördük. İnsanlar meğer doğalı arıyorlarmış. Bizde bunu sunuyoruz. Kooperatif olduğumuz için tercih ediliyoruz. Bizde kadınlarımıza daha kaliteli ürünler yapmak için çabalıyoruz"dedi.

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