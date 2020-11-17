"Türkiye'nin tatil yolu"nda sonbahar
BİLECİK (AA) - "Türkiye'nin Tatil Yolu" olarak nitelendirilen İstanbul-Antalya güzergahının Bilecik bölgesinde, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonları kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan ve yoğunlukla tatilcilerin kullandığı D-650 kara yolunda, yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.
Günlük ortalama 22 bin aracın, Yüksek Hızlı Tren ve Ankara-İstanbul arası yük taşımacılığı yapan trenin geçtiği güzergahta sonbaharın renkleri güzel görüntüler oluştururken güzergahı kullanan sürücüler, doğa ile iç içe yolculuk yapıyor.
Sonbaharın yaşandığı renk cümbüşü, AA ekibince havadan görüntülendi.