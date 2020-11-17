  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Türkiye'nin tatil yolu"nda sonbahar
Aktüel

"Türkiye'nin tatil yolu"nda sonbahar

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:58:57 -
"Türkiye'nin tatil yolu"nda sonbahar

BİLECİK (AA) - "Türkiye'nin Tatil Yolu" olarak nitelendirilen İstanbul-Antalya güzergahının Bilecik bölgesinde, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonları kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan ve yoğunlukla tatilcilerin kullandığı D-650 kara yolunda, yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Günlük ortalama 22 bin aracın, Yüksek Hızlı Tren ve Ankara-İstanbul arası yük taşımacılığı yapan trenin geçtiği güzergahta sonbaharın renkleri güzel görüntüler oluştururken güzergahı kullanan sürücüler, doğa ile iç içe yolculuk yapıyor.

Sonbaharın yaşandığı renk cümbüşü, AA ekibince havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent B..
Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı

Samsun'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine k..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay