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Türkiye’nin taş yünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak tesis Elazığ’da kuruluyor

Türkiye’nin taş yünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve 200 kişiye istihdam sağlayacak olan Entegre Üretim Tesisi, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacağı ve önümüzdeki yıl hizmete başlayacağı yapılanlansmanla açıklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
Türkiye’nin taş yünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak tesis Elazığ’da kuruluyor

Türkiye’nin taş yünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve 200 kişiye istihdam sağlayacak olan Entegre Üretim Tesisi, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacağı ve önümüzdeki yıl hizmete başlayacağı yapılanlansmanla açıklandı.


Elazığ’ı bölgenin ‘Yalıtım Üssü’ haline getirecek ’Taş Yünü Entegre Üretim Tesisi’nin lansman toplantısı gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu’nda düzenlenen lansman toplantısı, tesisin tanıtımıyla başladı. 2020 yılı ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan ve OSB’de bulunan 90 bin metre kare arazi üzerinde 25 bin metre kare kapalı alan içerisinde inşa edilecek tesisin bir çok yönden bölgede ilk ve tek olma özelliğini bünyesinde barındıracak özelliklere sahip olacağa aktarıldı.


Yalıtım sektöründe yüzde yüz doğal ve Elazığ’ın ham maddesini kullanarak Türkiye’nin yüzde 25’ine hitap edecek bir tesis çalışması olduğunu aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım,"Bu sektörde artık öncü olacaklarını hem akıllı bina hem de sıfır atık çevreyi kirletmeden güzel bir yatırım yapacaklar. Her şeyden önemlisi bu yatırım 200 kişiye istihdam sağlayacak. Tam otomasyon endüstride sıfır olmasına rağmen istihamdam sağlamış olacaklar. En kıymetlisi bence içine bir AR-GE merkezi kurmuş olmaları. Elazığ’ın çok büyük ihtiyacı sadece var olan bir yalıtım materyalini üretmek değil kendileri de ifade ettiler bu artık diğer sektörlerde de kullanılıyor. Bundan da yeni ürünler gerçekleştirecekler. Yeni ürün gamları çıkmış olacak ve Türkiye’de farklı bir ufuk ve katma değer getirmiş olacaklardır” dedi.



"Yılda 40 bin ton taş yünü yapılacak"


Tesis ile ilgili bilgi veren fabrikanın Genel Müdürü Muhammet Akdağ, “2020 yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek olan tesisimizde mineral kayaçlardan elde edilecek olan taş yünü tesisimizin fabrikasını devreye alacağız. Yıllık 40 bin ton taş yünü yapılacak olan tesisimiz toplamda 200 kişiye istihdam sağlayacaktır. İkinci ve üçüncü alandaki yatırımlarımızla beraber toplamda 100 bin ton taş yünü imalatını ve tek başına Türkiye’de ki taş yünü ihtiyacının yüzde 25’ni buradan karşılayabilecek bir alt yapı oluşturuyoruz. Tesisimizde kendi elektriğini kendi üretecek bir yapı yine yardımcı ham madde ve proseslerini de üretecek güçlü ARGE departmanıyla kontrol laboratuvarlarıyla da sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir akıllı fabrika endüstri 4.0 modeli ile kurulum hedefliyoruz. Bina inşaat ve makine montajıyla beraber 2020 yılının Eylül ayında tesisimizi faaliyete geçirip bölgenin hizmetine sunacağız. Bölgede bu kapasitede bir yatırımla en büyük tesis olma özelliğini sağlıyoruz. Son yıllarda artmakta olan yalıtım bilincine tesisimizde ki taş yünü imalatıyla bizlerde katkı ve destek vereceğiz” diye konuştu.


Lansmana, Vali Çetin Oktay Kaldırım,Fırat Üniversitesi Kudbettin Demirbağ, OSB Başkanı Suat Öztürk, iş adamları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
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