Türkiye'nin tarihi başarısı Yunan'da "gaz" yaptı... Kıskançlıktan deliye döndüler

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"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunan medyası Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini ele aldı.

Türkiye'nin tarihi başarısını hazmedemeyen Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini "şov" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıkladığı konuşmaya yer veren Yunan medyası, "Karadeniz'de devasa enerji yatağının keşfini duyumak için Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir şov düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Konstantinos Filis, ise adeta kıskançlık kokan sözler sarfederek Türkiye'nin Karadeniz'de kendi deniz sınırlarını belirtmediğini ileri sürdü.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını kendi kıta sahanlığı içerisinde yaptığını ve bu sınırlarda kimsenin hak iddia edemeyeceğini idrak edemeyen Yunan gazeteci, "Karadeniz'in farkı orada Türkiye'ye ait hiçbir şeyin belirtilmemesidir. Yani bu süreç orada böyle devam edemeyecek" sözleriyle alay konusu oldu.

Gazeteci Andreas Robopoulos ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine imkansız olmasa da zor bir hedef koyduğunu belirterek "Erdoğan 2023 yılına kadar doğalgazın çıkacağını ve kaynağı işletmeye almak istediğini söyledi. Oradan çıkacak olan kaynak Türkiye için yeterli olacak ve üç yıl içinde bunu yaparsa bu bir dünya rekoru olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü kameralar karşısına geçerek Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğinin müjdesini verdi.

Bulunan gazın 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunulacağını belirten Erdoğan ayrıca Doğu Akdeniz’de yürütülen diğer çalışmalarda da yeni müjdelerin yakın olduğunu söyledi.

320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Türkiye’nin yaklaşık 7 yıllık kullanımına yetiyor. Gazın kullanılmaya başlanacağı 2023 yılına kadar ve rezervin tükeneceği 2030 yılına kadar yeni kaynakların bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.