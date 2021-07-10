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Dünya Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi değişti
Dünya

Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suudi Arabistan Krallığı'nın ve Eritre Devleti'nin Türkiye büyükelçileri değişti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:16:00 - 2021-07-10 09:17:21
Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, Erkan Özoral ve Tanju Bilgiç atandı.

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