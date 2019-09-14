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Türkiye’nin şoklara dayanıklılığı arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’nin dünyanın en korunaklı ülkelerinden biri olmak için stratejik adımlar attığını vurgulaması olumlu yankı uyandırdı. Albayrak’a hak veren ekonomistler, makro ile mikro tedbirlerin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığı arttırdığını ifade etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
Türkiye’nin şoklara dayanıklılığı arttı

 Buğra Kardan 

Ekonomiyi dengeleme ile dönüştürmeyi eksene alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’nin dünyanın en korunaklı ülkelerinden biri olmak için önlemler aldığını açıklaması yatırımcıları rahatlattı. Bu açıklamanın ardından binlerce yerli ve yabancı yatırımcının üretim ile ihracata yöneleceği; reel ekonomiye güç katacağı tahmin ediliyor.

Yatırımlar artacak

Hükümetin kur ataklarının önüne geçmek için elinden geleni yaptığını dile getiren ekonomistler de hem makro ile mikro reformların hem de kredi paketlerinin meyve verdiği konusunda hemfikir. Aynı ekonomistler, “Ülkemizin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığı arttıkça, yatırımlara yenileri eklenecektir. Dev yatırımların ardından da büyüme gelecektir” öngörülerinde bulunuyor.

Kontrol politikaları sonuç verdi

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise hükümetin direkt kontrol politikalarıyla dolar kurunu, üretici ve tüketici fiyatlarını dengelediğini belirtti. Bu politikaların rolüyle ekonominin süratle toparlandığına dikkat çeken Alkin, şunları söyledi:

Tanzim satış ve SERA AŞ gibi tedbirlerle veriler iyileşmeye başladı. Unutulup rafa kaldırılan bu tedbirlerle enflasyon kontrol altına alındı. Öbür taraftan Londra’dan TL’yi dalgalandırmaya dönük girişimlere karşı swap hamlesiyle yanıt verildi. Takdire şayan olan bu hamleyle de yeni bir kur saldırısının önü kesildi. Muhalif ekonomi yazarları, direkt kontrol politikalarının aleyhine pek çok değerlendirmede bulundu. Ne var ki bu politikalar sayesinde ürün fiyatlarını fahiş oranda arttırmaya yeltenenler devletin piyasayı denetleyip dengeleyebildiğini gördü; Londra’dan spekülasyon yapmaya çalışanlar da gerekli dersi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yoğun diplomasi trafiğinin yatırımcıları Türkiye’ye çektiğine işaret eden Alkin, "Bu da kura istikrar getirdi, getiriyor” dedi.

Ekonomi dengeleniyor

Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) da değinen Alkin, “Şükür ki hedefler büyük oranda tutturuldu, önemli bir başarı elde edildi. Ekonomi dengelendi” yorumunu yaptı.

Dengelenme sürecinin gelecek sene de devam edeceğini anlatan Alkin “Bu ay kamuoyuna açıklanacak 2020-2021 dönemini içeren YEP’te de enflasyon, cari açık ve ihracat rakamlarını arttıracak eylemler; finansal istikrar konusu ve vergi reformu öne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Cari fazla verdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari fazla da 4 milyar 445 milyon dolar oldu. 

Öte yandan; sanayi üretim endeksi temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4,3 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 4,7 artış gözlendi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. mikro reform
  3. ekonomistler
  4. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin
  5. Tanzim satış
  6. SERA AŞ
  7. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  8. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  9. YEP
  10. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  11. Cari işlemler
  12. madencilik
  13. taş ocakçılığı
  14. sanayi üretim endeksi

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