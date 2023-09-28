Türkiye'nin şöhretli seramikleri Avrupa ülkesi İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek! Büyük talep var

Italya’nin Bologna kentinde önceki gün baslayan Seramik Fuari, dünyanin en büyük seramik markalarinin katilimiyla devam ediyor. 29 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan fuarda, Türkiye’nin önde gelen seramik firmalarindan Usak Seramik de yerini aldi.

İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Seramik Fuarı'nda, Türkiye'nin en gözde seramikleri sergileniyor. Uşak Seramik, Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen ve 29 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Marmomac Seramik Fuarında, Türkiye'nin en gözde seramikleri görücüye çıktı.

İtalya'nın Verona kentinde öneki gün başlayan Marmomac Seramik Fuarı, dünyanın en büyük seramik markalarının katılımıyla devam ediyor. 29 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan fuarda, Türkiye'nin önde gelen seramik firmalarından Uşak Seramik de yerini aldı.

Üretilen kaliteli ürünleriyle Türkiye'yi bir çok platformda gururlandırarak temsil eden Uşak Seramik'te Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Tanış, kendilerinin Türkiye'yi temsil etmelerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Fuarda yapılan çalışmalarla bir çok ülkede daha Türkiye'yi temsil etmek istediklerini dile getiren Tanış, seramik sektöründe kendileri ve Türkiye'yi geliştirmek adına çalışmalara hız kesmeden, gece gündüz devam edeceklerini açıkladı.

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