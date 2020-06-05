Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden Kızılhaça Kovid-19 bağışı

SOFYA (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bulgaristan Kızılhaçına 250 tıbbi koruyucu elbise bağışladı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından paylaşılan açıklamada, iki ülke arasında iş birliğinin "mükemmel seviyede olduğu" ve bu kapsamda Bulgaristan Kızılhaçına 250 tıbbi koruyucu elbise bağışında bulunulduğu belirtildi.

Koruyucu elbiselerin Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir Türk firması tarafından üretildiği kaydedilen açıklamada, "Sofya'da mukim Türk Kızılayın Bulgaristan Delegasyonu-Avrupa Birliği (AB) Ofisi ile iş birliği içerişinde gerçekleştirilen proje, iki dost müttefik ve komşu ülke arasında bu güç zamanlardaki dayanışmaya yeni bir örnek teşkil etmiştir." ifadelerine yer verildi.