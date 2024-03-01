Türkiye’nin sayılı fabrikası yeni sahiplerinde: Milyarlık satış gerçekleşti

Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldığını duyurdu.

Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldı. 22 Şubat 2024 tarihinde Borsa İstanbul’da payları işlem görmeye başlayan şirket, halka arz gelirlerinin kullanımıyla ilgili açıkladığı plan kapsamında Ergani Çimento Fabrikası’nın satın alınacağını taahhüt etmişti.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 1 Mart 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre Ergani Çimento Fabrikası’nı, 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında devraldı. İlgili açıklamada, “1 Mart’ta gerçekleşen satın alma işleminde Limak Doğu Anadolu Çimento’nun mevcut kaynakları ve halka arz gelirleri kullanıldı” denildi. Böylelikle şirket borsada işlem görmeye başladıktan sonra 8 gün gibi bir sürede taahhüdünü yerine getirdi.

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun, Ergani Çimento devralmasıyla birlikte çimento üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon tona ulaşırken, bölgenin iki büyük şehri Diyarbakır ve Şanlıurfa’da faaliyet göstermeye başladı. Bölge, Türkiye’nin en genç nüfusunun yaşadığı coğrafya ve yapılaşma oranının yüksek olması nedeniyle Limak Doğu Anadolu Çimento’nun büyüme stratejisi açısından büyük avantaj sağlıyor.

Şubat ayında 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak yüksek katılımlı halka arza imza atan Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri, BIST, Yıldız Pazar’da ‘LMKDC’ koduyla işlem görüyor.