Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak

Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Türkiye, elektrikte kurulu gücü içinde de yeşil enerjinin payını artırdı. Bu artışta en önemli pay rüzgar enerjisinin oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 2022 Ağustos'ta 11 bin 137 megavata çıktı. Elektrik üretimindeki payını artıran sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmalarıyla üretimde de öncü hale geldi.

Türkiye'nin rüzgarı için Almanya'dalar

Türkiye'de yaklaşık yüzde 65 yerliliğe ulaşan rüzgar enerjisi sektöründen temsilciler ve katılımcılar, bu alandaki yatırım iklimini anlatmak için Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen rüzgar enerjisi etkinliğine katılacak.

WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuar'ına sektörde faaliyet gösteren 30'u aşkın firma hem Türkiye'ye yatırım çekmek hem de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen yatırımları anlatmak için görücüye çıkacak.

Bakanlıklar seviyesinde katılım

Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelinin tanıtılacağı etkinliğe sadece özel sektör değil, kamu tarafı da katılım sağlıyor.

Etkinlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da birer konuşma yapacak.

Bugün kapılarını açan etkinlikte Dönmez ve Varank'ın konuşmaları açılış töreninde gerçekleşecek. Bakan Dönmez’in Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile de görüşmesi beklenirken, bakanların diğer kamu ve özel sektör temsilcileriyle de bir araya geleceği öngörülüyor.

30 Eylül'de sona erecek etkinlikte toplantıların yanı sıra teknik geziler de gerçekleştirilecek.