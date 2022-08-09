Türkiye’nin risk primi 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Ülkenin 14 Temmuz’da 898.33 baz puan seviyesine kadar çıkan 5 yıllık CDS değeri, 20 Temmuz’da 832.7 baz puan seviyesine kadar gerileyip tekrar yükselişe geçerek 27 Temmuz’da 886.53 baz puana çıkmasının ardından düşüş gösterdi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS değeri, 1 Ağustos itibarıyla 800 baz puan seviyesinin altına gerilerken, geçen haftanın sonunda 732.78 baz puana kadar indi. CDS değeri, 14 Temmuz’da kaydettiği zirveden bu yana 165.5 baz puanlık azalış gösterirken 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS değeri en son 6 Haziran’da 721.35 baz puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Muhalefet partilerinin ekonomist olarak takdim ettiği isimleri, özellikle geçen hafta, Türkiye’nin CDS puanının rekor kırdığını öne sürerek, bunun sürdürülemez olduğunu, artık bu puanın geri inemeyeceğini iddia etmişlerdi.