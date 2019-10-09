0553 313 94 23

Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!

Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 01:39
Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!

Euro 2020 elemelerine hazırlanan Fransa'da Kylia Mbappe şoku yaşanıyor.

Bugün yapılan antrenmanda Kylian Mbappe takımdan ayrı çalışmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea çağrıldı. Geçen hafta salı günü Galatasaray karşısında sakatlanan Kylian Mbappe, PSG tarafından dinlendirilmiş ve Angers maçında oynatılmamıştı.

Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin milli maçlarda oynatılmayarak dinlendirilmesi için Fransız teknik adam Didier Deschamp'a bir mektup göndermişti.

Fransa, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ile, 14 Ekim Pazartesi günü ise karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 01:39
  1. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  2. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da kötü koku alarmı!
    1. Aydın'da kötü koku alarmı!
    2. Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    3. Galatasaray'dan KAP açıklaması!
    4. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    5. ABD'den Çin'e karşı 'Doğu Türkistan'..
    6. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan..
    7. ABD'den kukla Guaido'ya 98 milyon..
    8. “Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenle
    9. Suriye Milli Ordusu'ndan TSK'ya destek!
    10. Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon'..
    11. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    12. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    13. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    14. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    15. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    16. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    17. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    18. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    19. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    20. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    21. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    22. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
    23. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
    24. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
    25. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
    26. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
    27. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
    28. Metrobüs arızası seferleri aksattı
    29. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
    30. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı