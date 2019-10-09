Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok! Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Euro 2020 elemelerine hazırlanan Fransa'da Kylia Mbappe şoku yaşanıyor.



Bugün yapılan antrenmanda Kylian Mbappe takımdan ayrı çalışmıştı. Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea çağrıldı. Geçen hafta salı günü Galatasaray karşısında sakatlanan Kylian Mbappe, PSG tarafından dinlendirilmiş ve Angers maçında oynatılmamıştı. Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin milli maçlarda oynatılmayarak dinlendirilmesi için Fransız teknik adam Didier Deschamp'a bir mektup göndermişti. Fransa, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ile, 14 Ekim Pazartesi günü ise karşılaşacak.

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