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Türkiye'nin rakibi belli oldu!

2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımının, eleme turundaki rakibi Fransa oldu. Potanın perileri maçı kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 01:22
Türkiye'nin rakibi belli oldu!

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye'nin rakibi belli oldu.

Kanada'ya 71-60 yenilen Fransa, A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak ay yıldızlıların rakibi oldu.

İki takım arasında eleme maçını kazanacak taraf çeyrek finale kalacak. Mücadele, yarın TSİ 19.30'da başlayacak.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 01:22
  1. Türkiye Basketbol Federasyonu
  2. potanın perileri

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