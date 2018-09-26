Türkiye'nin rakibi belli oldu!
2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımının, eleme turundaki rakibi Fransa oldu. Potanın perileri maçı kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.26 Eylül 2018 Çarşamba 01:22
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye'nin rakibi belli oldu.
Kanada'ya 71-60 yenilen Fransa, A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak ay yıldızlıların rakibi oldu.
İki takım arasında eleme maçını kazanacak taraf çeyrek finale kalacak. Mücadele, yarın TSİ 19.30'da başlayacak.
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