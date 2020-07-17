Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Sağlık Bakanı Zemaj'ı ziyaret etti

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zemaj, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin Kosova'ya verdiği katkılardan dolayı Sakar'a teşekkür etti.

Kosova'nın Kovid-19'la mücadele kapasitelerini artırdığını dile getiren Zemaj, stratejik ortaklarla yapılan iş birliğinin, tecrübe paylaşımı ve birbirine yardım sunma noktasında büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Sakar da Kovid-19'un tüm ülkeleri etkilediğini ifade ederek, halklar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Sakar, hükümetin aldığı önlemler ve sağlık uzmanlarının verdiği tavsiyelerin vatandaşlar tarafından uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kosova'ya tıbbi malzeme yardımlarında bulunmuştu.



