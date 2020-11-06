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Aktüel Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
Aktüel

Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde Türkiye'nin Otomobili'ni kullanacak sürücüye anlık gözlemler, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak - Meteorolojik verilerle aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:00:12 -
Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik veri desteği sağlayacak.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.

TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM'ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.

Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.

- İstanbul Havalimanı'na rüzgar önlemi

MGM, ulaşım sektörüne yönelik faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na Alçak Seviye Rüzgar Kırılım ve Uyarı Sistemi kuracak. Havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından yaklaşma sahasında uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları alçak seviye rüzgar kırılması olarak ifade edilen yatay, dikey ve düşey yönde meydana gelen ani rüzgar değişimleri önemli risk oluşturuyor. Bu nedenle, uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için özel uyarı sistemleri geliştirilerek havalimanlarına kuruluyor. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'na söz konusu uyarı sisteminin 2021 yılında kurulması planlanıyor.

Genel Müdürlük, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgilerin sunulması amacıyla "Piri Reis Denizcilik İnternet Sayfası"nı da hizmete alacak.

- Denizler için rüzgar atlası

MGM tarafından denizlere ilişkin uzun dönemli dalga ve rüzgar verileri kullanılarak, Dalga ve Rüzgar Atlası hazırlanması da planlanıyor. Bu atlas, liman ve marina planlamasında, kıyı yapılarının tasarımında, deniz rüzgar enerjisi türbinlerinin tasarımında ve denizlere ait iklimsel koşulların tanımlanmasında kullanılacak.

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