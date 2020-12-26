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Otomotiv Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Otomotiv

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:18:00 -
Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

"27 Aralık'ı bekleyin" paylaşımı

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan yeni duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak
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