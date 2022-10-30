‘Türkiye’nin Önderleri’ yeni döneme başladı

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, “Türkiye’nin Önderleri” programının 4 yıl önce ufak bir grupla pilot bölge olarak İstanbul’da hayata geçirildiğini söyledi. İlk olarak 2019’da başlayan eğitim programında, bu sene katılan 2 bin 700 yeni öğrenci ile toplam 4 bin kişi yer alacak. 30 ilde devam eden projeye, bu dönem için çeşitli şehirlerden 3 bin 793 başvuru yapıldı.