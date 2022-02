Türkiye'nin off road ve kano sporcuları Nahçıvan'da buluştu

Türkiye'den "Rotamız Gardaşlık" sloganıyla yola çıkan off road ve kano sporcuları, bazı etkinlikler düzenlemek için Nahçıvan'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı ve Ordu Valiliği himayelerinde, Fatsa Belediyesinin katkılarıyla bir araya gelen Fatsa Off Road Kulübü (FATOFF) ve Ordu Kano Kulübü (ORKADO), Iğdır Off Road Kulübü ve Eksi 36 Off Road Kulübü, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını araçlarında dalgalandırarak Dilucu Gümrük Kapısı'ndan Nahçıvan'a geçti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın da aralarında bulunduğu 30 sporcu, program kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı ziyaret etti.

Sporcular, konsolosluğun sergi salonunda Türkiye'nin farklı yerlerinde yaptıkları etkinliklerden karelerin yer aldığı 'Türkiye-Azerbaycan Dostluk Sergisi'ni açtı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, burada yaptığı konuşmada, yaz aylarında Türkiye'de çıkan orman yangınları için konvoylarla gelen Azerbaycan heyetine aynı şekilde off road araçlarıyla iadeyi ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Bu ziyareti çeşitli etkinliklerle süslemek istediklerini ifade eden Kibar, şöyle konuştu:

"Gerekli izinler alındıktan sonra yollara koyulduk. Bu manada Türkiye Konsolosluğumuzu ziyaret ettik ve burada projenin ilk ayağı olan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. 'İki devlet tek millet' şiarıyla çıkılan bu yolculukta güzel bir sürdürülebilir proje geliştirerek bugün bunun ilk adımını gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar geliştirilerek geleneksel hale getirilir ve her iki devletin birlik beraberlik açısından, kardeşliği açısında çok güzel şeylere imza atılır."

Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Sarıkaya ise Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihten gelen bir kardeşlik bağı olduğuna işaret ederek, "Bu dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürülebilir bir hareket planladık. Karlı yolları aşarak dostluk elimizi Ordu Fatsa'dan Azerbaycan'a uzattık. Dışişleri Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştirdiğimiz üç günlük dostluk, spor ve kültür etkinliğine manevi desteklerinden ötürü Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, etkinlikte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Sergi sonrası Fatsa Off Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, Eksi 36 Off Road Kulübü Başkanı Tarık Yılmaz ve Iğdır Off Road Kulübü Başkanı Sadık Polat'ın da off road araçlarıyla yer aldığı grup, şehir turu attı, şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu.