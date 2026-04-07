Mücteba Hamaney için yeni iddia! Bilinci kapalı durumu ağır! Türbe hazırlanıyor

İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna dair spekülasyonlar devam ederken İngiltere merkezli The Times gazetesi, Hamaney'in bilinci kapalı ve ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğünü iddia etti.

İngiliz The Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

Haberde, ABD ve İsrail’in Körfez ülkeleriyle paylaştığı değerlendirme notuna gönderme yapılarak, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" öne sürüldü.

TÜRBE HAZIRLANIYOR

Aynı değerlendirme notunda, hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında yaralandığına öne sürülen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.

İran’dan konu ile ilgili 27 Mart'ta yapılan açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı çok fazla ortada görünmediği, ülkeyi yönetmeye devam ettiği ve sağlığının da oldukça iyi olduğu ifade edilmişti.

