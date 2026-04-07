Trump'ın şirazesi iyice kaydı! 'Bir uygarlık bu gece yok olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu ve "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ama ben bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 28 Şubat günü İsrail ile birlikte İran'a başlattıkları saldırılarının ardından İran'a anlaşmaya varılması için verdiği süreleri defalarca erteledi, ancak bu gece TSİ 03.00'ün son olduğunu ima etti.

Trump, Truth Social platformundan açıklama yaparak yeni bir tehditte bulundu.

"Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.

Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz.

47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun!"