Bakan Memişoğlu: 2 polisimizin tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da emniyet güçlerine yönelik saldırıda yaralanan iki polisin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan 2 kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.
