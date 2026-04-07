  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediyenin satış mağazası kurşun yağmuruna tutulmuştu! CHP'li eski başkan tutuklandı
Belediyenin satış mağazası kurşun yağmuruna tutulmuştu! CHP'li eski başkan tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediyeye ait yerel ürün satış mağazasının kurşunlanması olayında, gözaltına alınan Germencik Belediyesi eski Başkanı CHP’li Fuat Öndeş sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP’li eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde yaşandı.

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, iddiaya göre yoldan geçen lüks bir araç içerisinden tarandı. İlk belirlemelere göre 12 kurşun isabet alan mağazaya silahlı saldırıda bulunan şahsın silahındaki şarjörü tamamen boşalttığı iddia ediliyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gecenin sessizliğini bozan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Mağazada kimsenin olmaması ve gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı ve can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olaydan sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Germencik Belediyesi eski Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öndeş, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Öndeş, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23