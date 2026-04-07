Hasta ve yaralıların tedavi hakkı gaspedildi! Siyonist israil Refah Sınır Kapısı’nı yine kapattı

SON DAKİKA
Dünya
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşgalci israil, Gazze’nin dünyaya açılan tek penceresi olan Refah Sınır Kapısı’nı yeniden kapatarak bölgeyi adeta nefessiz bıraktı. Hasta, yaralı ve bebeklerin tedavi için geçişini engelleyen katil rejim, insani yardımların girişini de durdurarak sistematik bir soykırıma imza atmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi’nde uyguladığı vahşete ara vermeyen terör devleti israil, Refah Sınır Kapısı üzerinden sürdürdüğü kirli pazarlıklarda yeni bir boyuta geçti. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi mülteci durumundaki ağır hastaların ve refakatçilerinin Mısır’a geçişini tamamen engelledi. Filistin Kızılayı, bu durumun geçici bir uygulama olmadığını, Gazze’nin kelimenin tam anlamıyla bir açık hava hapishanesine çevrildiğini ve bölgenin ölüme terk edildiğini duyurdu.

İsrail'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği, bu şekilde bölgenin adeta nefessiz bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'nin, kelimenin tam anlamıyla abluka altında olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

