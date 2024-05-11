Türkiye’nin o kararı sonrası bütün İsrail şokta! Daha beter olun e mi

Melih Altınok, İsrail basınının bugünlerde Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı sert ticari tedbirlerin olası etkilerini tartıştığını belirtti. İsrail medyasında, Türkiye'nin kararının İsrail’e büyük darbe vuracağı yönünde haberler yapıldığını ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“İsrail basını bugünlerde Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı sert ticari tedbirlerin olası etkilerini tartışıyor.

Genel olarak haberler ve yorumlar şu şekilde:

İhracat ve ithalatın durdurulmasının firmaları zor durumda bırakacağı, İsrailli ithalatçıların bir kısmının daha uzun ve daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında olduğu, bazılarının ise Türk tedarikçileri Avrupa ve ABD'deki çok daha pahalı firmalarla değiştirmek zorunda kalacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin kararının İsrail'de kısa vadede kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir-çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı, İsrailli ithalatçıların alternatif kaynaklar bulacağı ancak bunun sonucunda üretim ve nakliye maliyetlerinin yükseleceği ve İsrail'deki hayat pahalılığını daha da artıracağı uyarısı yapılıyor.

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