Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular

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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin beraberindeki donanmayla birlikte Doğu Akdeniz'e dönmesi Yunanistan'ı zıplattı. Türkiye'nin hamlesi Yunan medyasında gündem oldu.

Olayı "ciddi bir provokasyon" olarak nitelendiren Yunan medyası, "Erdoğan'ın her yerde faaliyet gösteren düzenli ordusu veya paralı askerleri var. Aslında bir anlaşma yoluna girmiştik. Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelerin başlaması gerektiğini söylüyorduk. Erdoğan Oruç Reis'i geri çekmişti ve bu izim tarafımızda bir iyi niyet hareketi olarak kabul edildi. Ancak görüşmeler başlamadan kısa bir süre önce Oruç Reis tekrar denizde ortaya çıktı. Türklerin yayınladığı NAXTEX Türk gemisinin Meis adasının 6,5 mil dışında bulunacağını gösteriyor. Bu Erdoğan'ın şu ana kadar yaptığı en ciddi provokasyon." ifadelerini kullandı.

Bölgede provokasyon peşinde koşan Batı beslemesi ülkelerine toz kondurmayan Yunan medyası küstah bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak şunları kaydetti:

"Amerikalılar, Almanlar ve diğer herkes onu sakinleştirmek ve gerginliğin tonunu azaltmak için Erdoğan'ın üzerine düştü. Erdoğan buna rağmen şuan en kötüsünü yapıyor, Oruç Reis'i Meis'in 6,5 mil dışına koymaya çalışıyor."

Türkiye'nin bölgede Yunanistan ile normalleşmek istemediğini ve görüşmelerden kaçındığını iddia eden Yunan medyası, akılalmaz bir şekilde Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmanın yasadışı olduğunu ileri sürdü.

Oruç Reis ve beraberindeki Türk donanmasının Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia eden Yunan medyası "Bu olan şeyin sürpriz olduğunu söyleyemeyiz ama gerçek şu ki Yunan tarafı bunu bu kadar aşırı bir şekilde yapacaklarını beklemiyordu" dedi.

Türkiye'nin Yunan MEB'ini ihlal ettiğini öne süren Yunan medyası, "Bizim MEB'imizi tanımadıklarını ve haritalarda gösterdikleri Meis'in Atina'dan 580 km, Türkiye'den 2. km uzaklıkta olduğunu ve bu yüzden burada hiçbir hakkımızın olmadığını ispatlamaya çalışıyorlar. Erdoğan bunun için savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Türk savaş gemileri artık Meis'in 6 mil dışında olacak." ifadelerini kullandı.