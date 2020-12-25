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Aktüel Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi "beniMSesim" başladı
Aktüel

Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi "beniMSesim" başladı

Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı podcast serisi ile MS hastaları ve hasta yakınlarına her kanaldan ulaşılması, hastalıkla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara destek olunması amaçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:32:31 -
Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi "beniMSesim" başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye MS Derneği ve Novartis iş birliğiyle Multipl Skleroz (MS) hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla "beniMSesim" podcast serisi hayata geçirildi.

Novartis açıklamasına göre, Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi olan "beniMSesim" ile MS hastaları ve hasta yakınlarına her kanaldan ulaşılması, hastalıkla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara destek olunması amaçlanıyor.

Novartis'in 2013 yılında MS hastaları ve yakınları için hazırladığı Yol ArkadaşıMSın platformu kapsamında başlatılan "beniMSesim" podcast serisinin moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı podcast serisi, 28 bölümden oluşuyor.

MS hakkında genel bilgiler, MS ve tipleri, MS ve Kovid-19, MS ve uyku, MS ve çocuk, MS ve kadın, MS ve aşılar gibi daha pek çok konunun yer aldığı serinin yeni bölümleri her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.00'da Spotify ve Karnaval'dan yayınlanacak.


- "Türkiye’nin dört bir yanındaki MS hastalarının sesi olmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melih Tütüncü, MS hastalığıyla ilgili toplumda farkındalık yaratmanın önemine işaret ederek, "Her yıl MS hastaları ve yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli farkındalık projeleri hazırlıyoruz. Bu yıl küresel salgının aramıza koyduğu mecburi mesafeler sebebiyle dijital bir farkındalık projesi hayata geçirmek istedik. beniMSesim podcast serisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının sesi olmayı hedefliyoruz. Onlar bu yolculukta yalnız değiller." ifadelerini kullandı.

Novartis Nöroloji İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, "beniMSesim" podcast serisini başlatmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2013 yılında MS hastaları ve yakınlarına destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için Yol ArkadaşıMSın platformunu kurduk ve birçok başarılı projeye imza attık. Bu yıl da platform kapsamında Türkiye MS Derneği iş birliğiyle 'beniMSesim' podcast serisini hayata geçirdik. Projemizin içeriğini MS hastaları ve yakınlarının yorumları ve ihtiyaçlarına göre oluşturduk. beniMSesim'le amacımız, MS'li bireyler ve yakınlarının MS ile ilgili doğru ve güncel bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak. Siz de sosyal çevrenizle paylaşarak daha fazla MS'linin beniMSesim podcast serisinden faydalanmasını sağlayabilirsiniz."

Spotify ve Karnaval'daki "beniMSesim" podcast kanalları, "https://open.spotify.com/show/07sulhbOkGpXNuIH6rwodp?si=7gqoRUmySiWsf5UU6a1a7w", "https://karnaval.com/programlar/benimsesim" olarak belirlendi.

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