Türkiye’nin milli tıbbi cihazları Londra’da

Uluslararası Charing Cross (CX) Kongresi’nde Türkiye’nin milli tıbbi cihazları büyük alkış aldı. Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, kongrede yaptığı konuşmada 58 ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin tıbbi cihazlarının global pazarda ciddi şekilde ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Uluslararası Charing Cross (CX) Kongresi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kensington’daki Olympia Fuar Merkezi’nde başladı. 90’a yakın ülkeden 4 binden fazla katılımcıyla başlayan kongrede Türkiye’den Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç ve beraberindeki heyet de yer aldı. Türkiye’nin üretmiş olduğu tamamen milli tıbbi cihazlar kongre fuaye alanında büyük ilgi ile karşılandı.

Uluslararası Charing Cross (CX) Kongresi’ne Türk tıbbi cihaz üreticisi RD Global-Invamed damga vurdu. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç’in yerli ve milli imkanlar ile üretilen inovatif ve emsalsiz ürünlerin de bulunduğu ürün portföyünü anlattığı konuşması, hem kongre katılımcılarına hem de canlı yayınlar ile tüm dünyaya Türkçe olarak sunuldu ve üç dile simültane olarak tercüme edildi. Kongrenin ilk gününde RD Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisi alanındaki çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan yerli ve milli ürünleri anlattı. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın da katıldığı kongre açılışında Raşit Dinç, Büyükelçi Yalçın’a teşekkürlerini sundu. CX Kongresi’nin bu alanda Avrupa’nın en büyük etkinliği olduğunu belirten Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç, etkinlik kapsamında 4 gün boyunca kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisi alanındaki ürünleri tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Dinç, halihazırda 58 ülkeye ihraç ettikleri tıbbi teknoloji ürünleriyle bu alanda dünyada ilk 5 arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti. Dinç, VenaBlock, Temren Aterektomi, Dovi, Internal Kompresyon tedavisi (ICT) başta olmak üzere Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli ürünlerin detaylarını paylaştı. Dinç, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a,Sağlık Bakanı’na, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na, Türkiye İlaç ve Eczacılık Kurumu Başkanı’na verilen bu mücadele yolunda destekleri nedeniyle teşekkür etti. Dinç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Uluslararası katılımın çok yüksek olduğu bu sempozyum, dünyadaki en büyük uluslararası vasküler ve endovasküler sempozyum olup, burada Türkçe olarak yerli ve milli ürünlerimizi anlatmak Türkiyemiz adına gurur verici. Allah inşallah devamını da nasip eder. Türkiye’de üretilen yerli ve milli teknolojinin bu denli hem yerli ve milli hekimlerimiz tarafından hem de uluslararası camiada kabul görmesi bizleri memnun etmekte ve gururlandırmaktadır. Burada 4 gün boyunca Türkiye’nin ürettiği ürünler anlatılmaya ve paylaşılmaya devam edecek. Ürünlerimizin gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor ancak hedefimiz dünyada ilk 5 arasına girmektir. Bu nedenle çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz.”