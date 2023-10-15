Türkiye'nin milli SİHA’larına havadan entegre füze geliyor! Kritik adım: Ses hızının üç katı! Dünyada şok etkisi olacak

Türkiye, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) aracı platformlarına havadan havaya füze entegre etmeye hazırlanıyor. Bu amaçla, yeni hava hava füzeleri geliştiriliyor.

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk havadan havaya füzeleri olan GÖKDOĞAN ile BOZDOĞAN Füzeleri için seri üretim kararı, geçtiğimiz aylarda alınmıştı. GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ile BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi, sadece F-16 platformunda kullanılmayacak.

Türk savunma sanayii sektörü, SİHA’lara yönelik havadan havaya füze entegrasyonu için bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin hafifletilmiş versiyonlarının geliştirilmesi kararlaştırıldı. SİHA’lara özel GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füze konfigürasyonlarının geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasına müteakiben, entegrasyon faaliyetlerine başlanılacak.

Öte yandan ASELSAN tarafından geliştirilen Milli AESA Radar MURAD da AKINCI TİHA’ya kısa süre önce test amaçlı entegre edildi. Testlerin tamamlanmasına müteakiben AKINCI, MURAD AESA Radarı ile tespit ettiği hava hedeflerine GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Füzeleri ile angaje olabilecek.

SavunmaSanayiST'e göre; Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonununda; ASELSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK-SAGE tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Roketsan’ın da havadan havaya füze çalışmasının olduğu biliniyor.

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Halihazırda dünya genelinde, havadan havaya füze kullanma kabiliyetine sahip bir SİHA platformu bulunmuyor. ABD, kısa süre önce MQ-9 Reaper SİHA üzerinden AIM-9 Sidewinder (BOZDOĞAN muadili) Hava Hava Füzesi’nin test atışını gerçekleştirmişti.

BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM)

BOZDOĞAN, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi’dir. Mükemmel Nişan Hattı Sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı dayanıklı yapıdadır.

Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza (Mach 3) ulaşabilmektedir ve vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahiptir. IIR başlığı sayesinde, seyir füzelerine dahi etki edebilecek şekilde geliştirilmiştir.

TÜBİTAK-SAGE ve 401’inci Test Filo Komutanlığı iş birliği ile Nisan 2019’da çırpıntı (flutter) testleri başlatılan BOZDOĞAN’ın; Kasım 2019’da yerdeki F-16 kanadından test atışı gerçekleştirilmiş ve 4 kilometre yükseklikteki yüksek hızlı insansız hava aracını başarıyla imha etmiştir. BOZDOĞAN’ın, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan AIM-9 Sidewinder Füzelerinin yerini alması planlanmaktadır.

GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM)

GÖKDOĞAN, ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’dir. Katı hal tasarımlı Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir.