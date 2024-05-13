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Medya Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu’nu ziyareti sırasında yaptığı hareket olay olmuştu! Ahmet Hakan, “Ergenliğini aşamamış” diyerek saydırdı da saydırdı
Medya

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu’nu ziyareti sırasında yaptığı hareket olay olmuştu! Ahmet Hakan, “Ergenliğini aşamamış” diyerek saydırdı da saydırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 17:15:00 -
Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu’nu ziyareti sırasında yaptığı hareket olay olmuştu! Ahmet Hakan, "Ergenliğini aşamamış" diyerek saydırdı da saydırdı

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’ı ziyareti sırasında yaptığı tartışma çıkaran hareketine bir eleştiri de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan geldi.

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’ı ziyareti sırasında yaptığı tartışma çıkaran hareketine bir eleştiri de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan geldi.

Hakan, “Ergenliğini aşamamış bir başkonsolos” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Fotoğrafa dikkatlice baktığımızda şu üç unsur öne çıkıyor:

BİRİNCİ UNSUR: Bizim başkonsolosun, ziyaretine gittiği başpiskoposun bir adım önünde durmaya çabaladığı görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İKİNCİ UNSUR: Başkonsolosumuzun yüzüne sert bir memnuniyetsizlik ifadesi kondurduğu fark ediliyor.

ÜÇÜNCÜ UNSUR: Başkonsolosun şehadet parmağına dikkat! Parmağı kaldırmış. ‘İmanımı koruyorum dostlar’ mesajı verir gibi.

Neresinden bakarsan bak üç hareket de ergence, neresinden bakarsan bak üç hareket de utanç verici. Madem böyle tripler atacaksın ne diye adamın ayağına gidiyorsun a be konsolos? Bu başkonsolos için söyleyeceğim tek şey şudur: Türklük ve Müslümanlık karşıtı yürüyen propaganda gibi kendisi. Verdiği mesaj, ‘Bakın, bakın. Biz işte böyle adap erkan tanımayan insanlarız’ mesajından başka bir şey değil çünkü.”

 

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