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Aktüel Türkiye'nin Lübnan ordusuna hibe ettiği yardımlar törenle teslim edildi
Aktüel

Türkiye'nin Lübnan ordusuna hibe ettiği yardımlar törenle teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:15:22 -
Türkiye'nin Lübnan ordusuna hibe ettiği yardımlar törenle teslim edildi

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Lübnan ordusuna hibe ettiği yardımlar, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle teslim edildi.

Lübnan ordusundan Tuğgeneral Ziad Nasr'ın katılımıyla Beyrut'ta gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan ve Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir de hazır bulundu.

Büyükelçi Çakıl, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi askeri alanda da geliştirildiğini söyledi.

Türkiye’nin Lübnan’a askeri alanda desteğinin süreceğini dile getiren Çakıl, "İki ülkenin sadece kara değil, deniz ve hava kuvvetleri arasında da ilişkilerin geliştirilmesinin öngörülüyor, askeri konular ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli potansiyele sahip. Türkiye, Lübnan ile münasebetlerini her alanda geliştirmek istiyor." dedi.

Tuğgeneral Nasr da ülkedeki mevcut ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunların üzerine 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın arkasında bıraktığı felaketin getirdiği zorlu şartlara dikkati çekerek, askeri kurumun üzerindeki sorumluluğun arttığını belirtti.

Bu nedenle Türkiye'nin Lübnan ordusuna sağladığı hibenin istikrarı koruma ve terörle mücadelede önem arz ettiğinin altını çizen Nasr, "Şüphesiz bu girişim, Türkiye'nin bize olan güvenini yansıtıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Nasr, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn adına Türk makamlarına teşekkür ederek, iki dost ülkenin orduları arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin hibe olarak gönderdiği farklı kalibredeki mühimmat, daha önce Lübnan'a ulaşmıştı.

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