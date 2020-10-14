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Aktüel Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın: "Ermenistan ne zaman işgali sona erdirmeye çağrılacak"
Aktüel

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın: "Ermenistan ne zaman işgali sona erdirmeye çağrılacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:06:58 -
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın: "Ermenistan ne zaman işgali sona erdirmeye çağrılacak"

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Ermenistan'ın Türkiye karşıtı söylemler yerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve güçlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekmesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumunun bu konudaki sessizliğine dikkati çekti.

Yalçın, Financial Times gazetesinin 10 Ekim'de "Ermenistan, güç sahiplerini Türkiye'yi dizginlemeye çağırıyor" başlıklı haberine cevaben mektup yazdı.

Gazetenin bugün yayımladığı mektupta Yalçın, söz konusu söylemin Ermenistan'ın dikkati gerçeklerden başka yöne çekmeye yönelik diğer bir girişimi olduğunu belirtti.

Haberde sözlerine yer verilen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın 30 yıldan fazla bir süredir komşu Azerbaycan'ın yüzde 20'sini işgal eden bir ülkenin lideri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası sistemle alay eden de aynı ülke." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın giriştiği işgaller nedeniyle bir milyon Azerbaycan Türkü'nü yerinden etmemiş gibi dezenformasyon kampanyalarına devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Ermenistan, yaptığı işgal uluslararası toplum tarafından kınanmadığı için mevcut çıkmazdan yararlanıyor. Uluslararası toplum, Ermenistan'ı ne zaman devam eden işgalini sona erdirmeye ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıracak?" diye sordu.

Ermenistan'ın yasa dışı işgali sona erdirmek yerine utanmadan mevcut durumu "soykırım"a karşı bir mücadele olarak göstermeye çalıştığına dikkati çeken Büyükelçi Yalçın, Erivan'ın böyle söylemler yerine ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve güçlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekmesi gerektiğini dile getirdi.

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