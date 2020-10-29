Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

KUALA LUMPUR (AA) - Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Malezya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden ötürü toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını sosyal medya üzerinden paylaşan Büyükelçi Kavakcı, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının bayramını kutladı.

Kavakcı, "Pandeminin getirmiş olduğu sınırlamalara rağmen Türkiye dostları, bu önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Mesajları ve duaları ile bayramımızı kutlamaktalar." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Malezya'nın uzun yıllara dayanan dostluğunun her geçen yıl daha fazla güçlendiğini vurgulayan Kavakcı, "Bizler Malezya ve Türkiye'nin her alanda yakın iş birliği içinde olması için hummalı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ortak değerler etrafında kenetlenmek ve tecrübelerini birbirine aktarmak konusunda Türkiye ve Malezya'nın birlikte katedeceği önemli yollar var. Biz de bunlara şahitlik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kavakcı, "Cumhuriyet Bayramı'mızda sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

- Malezya medyasından Cumhuriyet Bayramı'na büyük ilgi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükelçi Kavakcı ile özel röportaj yapan Malezya'nın en tanınmış gazetelerinden The New Straits Times, ayrıca Türkiye'nin Malezya ile ilişkileri, gelişen Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin turistik yerleri, Türk mutfağı ve kültürünü anlatan haberler yayımladı.

Gazeteye verdiği röportajda Kavakcı, Türkiye'nin Filistin, Arakan ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısındaki sorunlar gibi konularda duruşunun Malezya ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek, "Dünyanın küresel pandemi sürecinden geçtiği bu zamanlarda sağlık alanında Malezya ile iş birliğimizi geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, Türkiye'nin son yıllarda Malezya ile savunma sanayisi alanında imzaladığı anlaşmalara dikkati çekerek, "Geçen yılki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda Türk savunma firmaları Malezya ile 10 anlaşma imzalarken, Türkiye fuarın en büyük katılımcısı oldu. Önümüzdeki yıllarda savunma alanında ilişkilerimizin daha geniş şekilde devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın terörle mücadele alanında Türkiye'ye çok büyük destekler verdiğini vurgulayan Kavakcı, "Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde verdikleri destekten ötürü Malezyalı yetkililere bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan Malezya, 2016, 2017 ve 2019'da FETÖ şüphelilerini ülkemize yollamakta tereddüt etmemiştir. Türkiye'nin Malezya ile terörle mücadeledeki iş birliği asla durmamıştır ve her zaman sürecektir. Türkiye, Malezya'ya tehdit içeren hiçbir unsuru içinde barındırmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Merve Kavakcı ayrıca, Sinar Harian gazetesinde Cumhuriyet Bayramı vesileyle kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi, yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının kısa zamanda başarılı şekilde ülkeye getirilmesi ve salgından etkilenen dünya ülkelerine yaptığı sağlık ekipmanı yardımlarından bahsetti.

Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin dünyadaki huzur ve barışa katkılarından gurur duyması gerektiğini belirten Kavakcı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Berita Harian gazetesi de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Büyükelçi Kavakcı ile röportaj yaptı.

- Dışişleri Bakanlığından tebrik mesajı

Malezya hükümeti de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye tebrik mesajı yolladı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ulusal günü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.