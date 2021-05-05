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Korona Virüs Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:47:00 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

7 milyon 30 bin 446 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet" belgesinin düzenlendiğini bildirdi.

Öte yandan bakanlık, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

"Toplumsal bağışıklık" için yüzde 25 hedefine yaklaşıldı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında "toplumsal bağışıklık" stratejini benimseyen Türkiye'de, yaklaşık 9 milyon 600 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması, 5 milyona yakın kişinin ise hastalığı geçirmesiyle yüzde 25 hedefine yaklaşıldığı bildirildi.

Muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında muhtarların aşılanmasına başlandı.

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