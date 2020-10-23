Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."

- Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama 2 Kasım'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

- Yüz yüze işlenecek dersler

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

- Sağlık Bakanı Koca'nın Kovid-19 toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da düzenlediği Kovid-19 toplantısına ilişkin eleştiride bulundu.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini belirten Torun, "İstanbul'da düzenlenen Kovid-19 toplantısına, İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır." görüşünü savundu.

Koca'nın tüm konuşmalarında "birlikte mücadele" vurgusu yaptığını hatırlatan Torun, şöyle devam etti:

"Sayın Koca'ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, 'birlikte mücadele' anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti? Yine açıklamalarında 'mücadelede tüm tarafların iş birliğinin önemine' dikkati çeken Sayın Koca'ya soruyoruz, İstanbul'da yükselen hastalığa karşı, İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan nasıl bir sakınca duyuyorsunuz?"

- "Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınında, kronik hasta ve yaşlıların önemli bir risk grubu olduğu için aşı olmasının gerekli olduğunu vurguladı. Öztrak, ithal edilen aşı sayısının sınırlı olduğunu ifade etti.

Hükümetin grip aşısını "tele-karneye" bağladığını savunan Öztrak, "Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreneceklermiş. Bunu yaparken bir risk belirleme sistemi kullanılıyormuş. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaşın bu puanı nasıl tutturacağından haberi yok." diye konuştu.

Aşı işinin bir kaosa döndüğünü, hükümetin yaşlı vatandaşları aşı kuyruğuna soktuğunu ileri süren Öztrak, yetkililerin bu konuda yapacakları açıklamaları beklediklerini söyledi.

Öztrak, toplantıda gazetecilerin, "Dün İstanbul'da düzenlenen Kovid-19 salgınına ilişkin toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "İstanbul halkının seçtiği İstanbul'un gerçek temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Başkanını çağırmıyorsunuz. Bu olacak iş mi?" yanıtını verdi.

- Etimesgut'ta denetim

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki iş yerleri ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler denetim yaptı. Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı denetimlerde, Elvankent bölgesinde bulunan spor ve güzellik merkezleri ile camilerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin tedbirler incelendi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Sevgili, her gün umuma açık yerlerde denetimlerde bulunduklarını anlatan Sevgili, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Etimesgut Belediyesinin bütün camilerin temizliğini yaptığını belirten Sevgili, "Herkes seccadesini getiriyor. Seccadesini getiremeyenlere de ücretsiz tek kullanımlık seccade ve maske veriyoruz. Ayrıca cami girişinde dezenfektanlarımız var. Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada denetim yapan ekipler, denetimler sırasında düğün salonuna gitmek üzere kuaförden çıkan Semanur ve Mustafa çiftiyle sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.