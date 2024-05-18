Türkiye’nin konuştuğu itirafçıyı kim kaçırdı? O iddia büyük ses getirdi

Ergün Diler, Ayhan Bora Kaplan’ın yakın adamlarından olan ve itirafçı olmasının ardından elektronik kelepçe ile takip altına alınan Serdar Sertçelik’in kelepçeden nasıl kurtulduğunu irdeledi. Sertçelik'i kelepçeden kurtaran ve yurtdışına çıkışını organize eden bir aklın sahnede olduğunu ifade eden Diler, Takvim gazetesindeki yazısında, yabancı istihbarat teşkilatlarını işaret etti. Diler, özetle şunları kaydetti:

“(…) Ayhan Bora Kaplan, Bakan Yerlikaya'nın göreve geldikten sonra imza atılan önemli işlerden biriydi. Pek çok operasyon gibi bu da konuşuldu. VIP'ten yurtdışına çıkmak isterken yakalanan ÇETE LİDERİ tutuklandı.

Sonra KIBRIS'ta bulunan yakın adamlarından Serdar Sertçelik kendi isteğiyle ANKARA'ya geldi. Doğrudan savcılığa giderek ifade verdi. Ve orada sözü edilen siyaset dünyasından kimsenin ismi geçmiyordu. Sertçelik ELEKTRONİK KELEPÇE ile takip altına alındı. KELEPÇE'nin kontrolü TANIK İZLEME BİRİMİ'ne bağlıydı. Bu da Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne... O da ADALET BAKANLIĞI'na... Kelepçe'nin kırılması çıkarılması durumunda ACİL İKAZ en yakın emniyet birimlerine gidiyordu. SORUN DA BURADA başlıyordu.

Sertçelik, ANKARA'da kendi başına ya da destekle kelepçeyi çıkarıyordu.

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KARANLIK NOKTA burada büyümeye başlıyordu! Yaklaşık 10 saat herhangi bir emniyet birimine UYARI gitmiyordu.

İTİRAFÇIYI İZLEYENLER herhangi bir uyarıyı paylaşma gereği duymuyordu. Dün de gözaltına alınan 3 sivil ve bir polisin YURT DIŞINA KAÇIŞINDA kendisine yardım ettiği düşünülüyordu. Oysa birkaç gündür yazmaya gayret ettiğim gibi YABANCI İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI devredeydi.

Serdar Sertçelik'i Kelepçe'den kurtaran ve yurtdışına çıkışını organize eden bir akıl sahnedeydi. MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ şimdi bunu araştırıyordu.

Kim suçlu kim değil bir iki güne kadar açıklanacaktı.

Ancak ortada filmleri aratmayacak bir kurgu olduğu gerçekti. Siyasi isimlerin dosyaya nasıl eklendiğinden Sertçelik'in nasıl kaçırıldığına kadar... (…)”