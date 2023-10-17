  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Filistin için kritik temas!

Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar

Türkiye'den yatırım hamlesi: 272 milyar lira geliyor! En yüksek yatırımı TPAO yapacak! Yeni ataklara hazırlanıyor

BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!

Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

Macron bu mesajı verdi: Savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

Avrupa ülkesi resmen çıldırdı! Türkiye'den 200'den fazla savunma sanayii ürünü alacaklar
Aktüel Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı zanlı Kosova'da yakalandı
Aktüel

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı zanlı Kosova'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 21:25:00 -
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı zanlı Kosova'da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Yasa Uygulama Birimi (ILECU)" tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova polisi, diğer ülkelerle uluslararası polis işbirliği çerçevesinde yasal görevlerini başarıyla yerine getirerek bugün, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan, 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1962 doğumlu Türk vatandaşı A.P'yi gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisinin, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri, kurumları ve uluslararası polis ve güvenlik örgütleriyle uluslararası polis işbirliğinin kurulması ve ilerletilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Kosova polisi, eylül ayında da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23