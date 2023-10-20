Türkiye'nin 'kim dostu kim düşmanı' anketinden yanıt geldi: Sonuca çok şaşıracaksınız! İşte cevap
Metropoll araştırma şirketinin 'dost-düşman' ülkeleri sorduğu anketinde, katılımcıların yüzde 81,8'i İsrail'i düşman olarak görürken, ABD'yi düşman olarak görenlerin oranı yüzde 76,6 oldu.
Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında yaşananlarda...
7 Ekim günü başlayan olaylar, tüm şiddetiyle devam ediyor.Türkiye'de seçim dönemlerinde ilgi odağı olan anket çalışmalarında vatandaşlara bu sefer farklı bir bakış açısı çizildi.
Metropoll araştırma şirketinin her ay yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinde, bir soru dikkat çekti.
'Kim dost kim düşman'
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından önce Metropoll Araştırma, 3 Ekim tarihinde yayınladığı ankette, vatandaşlara 'kim dost kim düşman' sorusunu sordu.
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"Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltilen katılımcılardan; ABD, Rusya, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, İsveç, Fransa ve Japonya hakkındaki görüşleri istendi.
İsrail düşman ülkeler sırasında ilk sırada
Anketin sonuçlarına göre Türk halkının en yüksek oranda düşman gördüğü ülke yüzde 81,8 oranıyla İsrail oldu.
ABD ikinci sırada
İsrail'i yüzde 76,6 ile ABD takip ederken Fransa yüzde 66,9 ile üçüncü sırada yer aldı.
8 ülkenin sorulduğu ankette Türk halkı Japonya'yı en dost ülke olarak gördü.
'Kim dost kim düşman' anketinde sonuçlar şu şekilde
ABD: Yüzde 12,2 dost, yüzde 76,6 düşman, yüzde 11,2 fikrim yok
Rusya: Yüzde 30,4 dost, yüzde 57,4 düşman, yüzde 12,2 fikrim yok
İsrail: Yüzde 7,7 dost, yüzde 81,8 düşman, yüzde 10,5 fikrim yok
Mısır: Yüzde 37,4 dost, yüzde 44,2 düşman, yüzde 18,4 fikrim yok
Suudi Arabistan: Yüzde 33,9 dost, yüzde 51,7 düşman, yüzde 14,4 fikrim yok
İsveç: Yüzde 18,3 dost, yüzde 62,2 düşman, yüzde 19,5 fikrim yok
Fransa: Yüzde 18,1 dost, yüzde 66,9 düşman, yüzde 15,0 fikrim yok
Japonya: Yüzde 45,3 dost, yüzde 37,6 düşman, yüzde 17,1 fikrim yok
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