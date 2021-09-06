'Türkiye'nin karnı doydu' diyen Alev Alatlı lince uğradı!

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"Siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor." diyerek Türkiye'nin zenginleştiğini söyleyen Yazar Alev Alatlı, bu sözleri nedeniyle sosyal medyada muhaliflerin hedefi oldu.

Yazar Alev Alatlı gündeme ilişkin Sabah'tan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

"Türkiye hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadı"

İkinci Dünya Harbi’nin ortasında çadırda doğduğunu ve çocukluğunun 1950’lerde Doğu’da geçtiğini belirten Alev Alatlı, Türkiye’nin eski dönemdeki yoksulluktan, bugün hızlı bir ekonomik dönüşüm ile zenginleştiğini söyledi.

“O zaman çok büyük yoksulluk vardı, kışın ortasında ödevlerini elektrik direğinin altında yapan arkadaşlarım vardı, evlerinde mum bile olmadığı için.” diyen Alatlı sözlerini şöyle devam ettirdi:

O yoksul Türkiye'den bugünlere geldik, çok şükür. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. O kadar hızlı olması da beni korkutuyor. Talepler arttı, kıymet bilinmiyor.

“Türkiye'nin karnı doydu"

“Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür.” şeklinde konuşan Alatlı, “Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz.” ifadelerini kullandı.

Alev Alatlı lince uğradı

Türkiye’nin zenginleştiğini söyleyen Alatlı, sosyal medyada muhalif kesimin lincine uğradı. Asparagas haberlere malzeme olan görüntüler ile Türkiye’nin aç ve yoksul olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapan muhalifler, Alatlı’yı sözlerinden dolayı hedef aldı.