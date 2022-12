Türkiye'nin kararına Rusya'dan ilk tepki: Şaşkınız! Bizi etkilemez

Türkiye'de konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi.



Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.



Oda artı kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan, tesis bünyesinde geceleme hizmeti yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler de vergi kapsamında yer alacak.



Peki bu vergi uygulamasına Rusya'dan ilk tepkiler ne yönde?



Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin, Türkiye'nin turistlerden konaklama vergisi alma kararını destekledi.



Gorin, "Türkiye, Rus turistler için öncelikli bir destinasyon olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Konaklamaya % 2 vergi getirilmesi bu tabloyu değiştirmeyecektir, çünkü bu önemsiz bir rakam" dedi.



Gorin'e göre, konaklama vergisi tur paketinin toplam maliyetine dahil edileceği için turistler bu vergi yeniliğini fark etmeyecek.



Bu arada Rusya devlet TV'si RTR'nin ünlü muhabiri Naila Asker-zade, Türkiye'nin turizm vergisi getirmesinin değil, bunun bu kadar geç yapılmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.



Askar-zade, "Türkiye, 2023'ten itibaren bir turizm vergisi getiriyor. Büyük bir turist akışı olan Türkiye'de bu verginin bu kadar geç konması şaşırtıcı. Örneğin Fransa'da 100 yılı aşkın bir süredir turizm vergisi uygulanmakta. Üstelik otelin statüsü ne kadar yüksekse, ücret o kadar yüksek olur. İtalya'da da, 1910 gibi erken bir tarihte uygulamaya konmuştu" dedi.



"Şu ya da bu şekilde, benzer vergiler BAE, Yunanistan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Karadağ dahil çoğu turist ülkesinde uygulanmakta" diyen Rus gazeteci, "Hatta Rusya'da, 2017'de benzer bir yasa da kabul edildi: Şu anda Altay, Krasnodar ve Stavropol Bölgelerinde oteller için vergi alınıyor" hatırlatmasını yaptı.

Turkrus