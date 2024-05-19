Türkiye'nin "kanser haritası" çıkartıldı! İşte kanser ölüm oranı en yüksek ve en düşük iller

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2022 yılı kanser istatistikleri, kanser ölüm oranlarının illere göre dağılımını ortaya koydu. Ağrı, yüzde 21,8 ile kanser ölümlerinin en yüksek olduğu il olarak kaydedilirken, Siirt en düşük oranla dikkat çekti. Araştırmalar, hava kirliliği ve kanser vakaları arasındaki ilişkiyi de gözler önüne serdi. "TÜİK'in paylaştığı veriler mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilmeli. Kanser vakaların en çok görüldüğü illerin ortak özellikleri açıklanmalı. Ve buna göre de önlemler alınmalı." diyen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"TÜİK 2022 yılında kanser kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu illere dair verileri açıkladı.

2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde yüzde 21,8 ile Ağrı oldu.

Ağrı'yı sırasıyla Kars (yüzde 18,8), Iğdır (yüzde 18,6), Erzurum (yüzde 18,6), Bayburt (yüzde 18,5), Ankara (yüzde 18,5), Van (18,2), Sakarya (18,2), Tekirdağ (17,9), İstanbul (yüzde 17,8) izliyor.

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Kanser ölüm oranlarının en az olduğu iller listesinde birinci sırada yer alan il ise yüzde 8,5 oranla Siirt.

Bu ili sırasıyla Kilis (yüzde 10), Gaziantep (Yüzde 10), Şanlıurfa (yüzde 10,1), Hatay (Yüzde 10,6), Osmaniye (Yüzde 10,8), Çorum (Yüzde 10,9), Şırnak (Yüzde 11,4), Aydın (Yüzde 11,6), Yozgat (Yüzde 11,6).

Dünyada yapılan pek çok vaka kontrol çalışma sonuçlarına göre hava kirliliğinin akciğer kanseri gelişme riskini yüzde 20 ile yüzde 30 oranında arttırdığı.

Solunan havanın kalitesinin, insan sağlığı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun ölçüldüğü kent PM2.5 ortalaması 47,2 olan Iğdır.

Yukarıdaki listede Iğdır kanser vakalarının en çok görüldüğü üçüncü kent.

Öte yandan Türkiye'nin havası en kirli ikinci şehri Osmaniye. Ancak Osmaniye kanser vakalarının en az görüldüğü beşinci kentimiz.

Demek ki, kanser vakalarında çevre faktörlerini değerlendirirken hava kirliği en belirleyici faktör değil.

Dünyada 2022'de tahminen 20 milyon yeni kanser vakası görülürken, bu rakamın 2050'de yüzde 77'lik artışla 35 milyona çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de de kanser vakaları artıyor.

TÜİK'in paylaştığı veriler mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilmeli. Kanser vakaların en çok görüldüğü illerin ortak özellikleri açıklanmalı.

Ve buna göre de önlemler alınmalı."