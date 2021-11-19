Türkiye'nin istikrarı zilleti kudurtuyor

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Zillet’in paydaşlarının, Türkiye’nin dış politikadaki onurlu duruşunu ve istikrar temelli ekonomik yükselişini sabote etmek için ‘battık’ edebiyatı yapmasının kamuoyuna karşı yürütülen kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Kopartılan ekonomik kriz yaygarasının aksine Türkiye’ye AK Parti iktidarları ve Başkanlık Sistemi süresince 182 ülkeden 74 bin uluslararası şirketin yatırım yaptığı belirlendi. 18 yıl içerisinde 225 milyar dolarlık yabancı yatırımımın doğrudan geldiği, 338 milyar tutarındaki teşvik belgesi yatırımı ile 356 bin kişiye istihdam sağlandığı, ülkemizde faaliyet gösteren 210 AR-GE şirketinin uluslararası yatırımcılar tarafından işletildiği öğrenildi.

Türkiye bölgenin yıldızı

Ekonomik alanda tüm bu güzel gelişmeler yaşanırken, Türkiye aynı süreç içerisinde bölgesel ve küresel meselelerde de sahaya ağırlığını koydu. Uluslararası soruların çözümünde tezlerini karşıt ülkelere kabul ettirmesini bilen Türkiye, çok şahsiyetli bir dış politika yürüttü. Ülkemizin onurlu dış politikasını ve üretim odaklı büyüyen ekonomisini bypass etmek isteyen dış mihraklar ve yerli işbirlikçileri ise ‘batıyoruz’ algısıyla zafer yürüyüşümüzü durdurmak istedi.

Emperyal güçlerin sözcüleri

ASSAM Stratejisti Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar, “Zillet ittifakı aslı astarı olmayan iddialarla toplumu manipüle edip baskın bir seçim yapmak istiyor. Zillet ittifakı, yurt dışındaki emperyal güçlerin içerideki sözcülüğünü icra eder hale geldi. Kazara iktidara gelseler, Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği kazanımları negatife çevirme gayretinde olacaklardır” dedi. Milleti ittifakının tavrının ciddiyetten uzak olduğunu kaydeden Coşar, şöyle devam etti: “Zillet ittifakının tavrı son derece manipülatif. Ülkeyi seçime zorluyorlar. İktidarı halkın gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye her türlü sıkıntıya rağmen dış politikada da ekonomide de ciddi bir varlık göstermektedir.”

Kazanımları hedef alıyorlar

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Millet ittifakının paydaşları, ağız birliği etmişçesine Türkiye’nin battığı algısını oluşturmaya çalışıyor. Oysa Türkiye dış politikada oldukça onurlu bir duruş sergiliyor. Küresel yatırımcıları istikrarlı tavrı sayesinde ülkesine çekebiliyor. Millet ittifakı, aslı astarı olmayan iddialarla bu onurlu ve istikrarlı duruşu yok etmek istiyor” şeklinde konuştu. Başkanlık Sistemi’nin istikrarı sağladığını kaydeden Çakır, “Başkanlık sistemiyle birlikte istikrar sağlandı. Bu da özellikle dış politika da ve ekonomide eşine az rastlanır bir ivme yakalamamıza neden oldu. Bu başarıları küçümsemek isteyenlere fırsat vermemeliyiz” dedi.