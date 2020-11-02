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Aktüel Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Aktüel

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:35:10 -
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

İSLAMABAD (AA) - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Han Niyazi ile bir araya geldi.

Başkent İslamabad'daki Donanma Komutanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliği konuları ele alındı.

Büyükelçi Yurdakul, 7 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Niyazi'yi tebrik etti.

Niyazi de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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