Türkiye’nin iradesi ve gücü

Bu tarihi gelişmenin sevincini Akit’le paylaşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Öteden beri Ayasofya’nın ibadete açılmasının hasretiyle bekliyorduk Danıştay’ın vermiş olduğu karar da iyi olmakla birlikte yerinde bir karar oldu. Bu karar ile birlikte yurtdışından özellikle Yunanistan, Amerika ve diğer kurumlardan tepkiler geldi. Onların ne söylediği hiçbir zaman önemli değil. Onlar halt etmek düşer. Çünkü Ayasofya Türk milletinin, Türk devletinin toprakları içerisinde bulunan bir camii. Mutluyuz. O yüzden burada dışarıdaki algı da yıkılmış oldu. Bu da gösteriyor ki, bütün dünyaya Türkiye’nin kendi iradesiyle her şeyi yapabilecek güçte olduğunu. Türk milleti istedikten sonra yarınların daha güçlü olması için kendi kendimize her türlü kararı verebileceğimizin bir göstergesi oldu.”

Akit ısrarla yazdı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Ayasofya’nın ibadete açılması konusunu sürekli gündeme getiren Yeni Akit Gazetesine şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün basın yayın organları içerisinde Yeni Akit Gazetesinin konunun üzerine gittiği kadar başka bir basının gittiğini görmedik. Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepkileri hep birlikte millet olarak gördük.

Erdoğan’a teşekkür

Görmüş olduğumuz bu tepkiler bize şunu gösterdi. Aslında tüm mütedeyyin çevrenin ve din kardeşlerimizin hayalini süsleyen bir olgu imiş. Fatih Sultan Mehmed’in mirasına sahip çıkmak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu bize yaşayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destek veren bütün siyasi partilerimize, sendikalarımıza şükranlarımı arz ediyorum.”