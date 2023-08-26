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Ekonomi Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Demiryolu Tekerlek Seti
Ekonomi

Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Demiryolu Tekerlek Seti

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:34:00 -
Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Demiryolu Tekerlek Seti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli demiryolu tekerlek seti TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli demiryolu tekerlek seti TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan ve son olarak milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir’in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranının artırıldı. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile demiryolu sektörünün ihtiyacı olan ana ve alt bileşenlerin yerli ve milli hale getirilmesi ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 adet tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına da devam edecek.

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